Çorum’un ekonomik ve ticari hayatının önemli merkezlerinden biri olacak Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Çorum Belediyesi ve S.S. Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi işbirliği ile Aşağı Sanayi Bölgesi’ndeki esnafın taşınmasını kolaylaştıracak proje kapsamında toplam 250 işyerinin tamamlanması hedefleniyor.

“BÜYÜK GAYRET

GÖSTERİYORUZ”

Kooperatif yönetimi ve yüklenici firma, verilen sözleri yerine getirebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kaba inşaatı tamamlanan işyerlerinin üstünün kapatılması, zeminine beton atılması ve kapılarının takılması işlemleri gün boyu sürüyor.

S.S. Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, çalışmalarla ilgili olarak, “Belediye başkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirebilmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde işyerlerimizi eksiksiz tamamlayarak esnafımıza hazır hale getireceğiz” dedi.



ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Mustafa Fındıkcı, verdiği destekten dolayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür ederek, “Başkanımız her zaman esnafın yanında oldu. Bu desteğiyle bir kez daha esnaf dostu olduğunu gösterdi. Tüm kooperatif ortakları ve Çorum esnafı adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin tamamlanmasıyla birlikte, Aşağı Sanayi Bölgesi’ndeki taşınma süreci hız kazanacak ve Çorum’un sanayi altyapısına önemli bir katkı sağlanmış olacak.

AŞGIN’DAN ALTYAPI DESTEĞİ

Öte yandan Belediye Başkanı Aşgın, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek, Aşağı Sanayi Bölgesi’ni boşaltmak için gerekli işyeri desteği konusunda kooperatife altyapı desteği sağlamıştı. Başkan Aşgın, ziyareti sırasında kooperatif yönetiminden sitedeki işyerlerinin en kısa sürede tamamlanması sözünü almıştı.