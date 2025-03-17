Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gürbüzer, önceki dönem Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer’in babası olan Yusuf Gürbüzer'in cenazesi Akşemseddin Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, esnaf odaları yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi