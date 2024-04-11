Hava Durumu

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11 Nisan 2024

Perşembe
07 Ocak
Pazar
12°C
şiddetli yağmur
08 Ocak
Pazartesi
13°C
hafif yağmur
09 Ocak
Salı
6°C
orta şiddetli yağmur
10 Ocak
Çarşamba
6°C
orta şiddetli yağmur
11 Ocak
Perşembe
5°C
kapalı
12 Ocak
Cuma
5°C
hafif yağmur
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