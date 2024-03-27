Edinilen bilgiye göre, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan KYK yurdunda kalan Berkay Y. isimli üniversite öğrencisi, yurdun 3. katındaki camından düştü. Olayı gören diğer öğrenciler durumu 112 Acil Servis ve polis ekipleri ihbarda bulunurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından öğrencinin cesedi morga kaldırıldı.

Öğrencinin sosyal medya hesabına ise, “Umarım dünyadaki son günüm 26.03.24” yazdığı görüldü.

Editör: İHA AJANS