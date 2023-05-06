YRP 1. Sıra Milletvekili Adayı Yakup Taş, İl Başkanı Nuri Kuşçu ve partililerle birlikte Akıncılar Derneği’ni ziyaret ederek, milli görüşü anlatan kitabı dernek yöneticilerine verdi.

Yakup Tay ve beraberindekiler daha sonra Gazi Caddesi üzerinde bulunan çay bahçelerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında üye kaydı da yaptıklarını belirten Taş, milli görüşü meclise taşımak için vatandaşlardan destek istedi.



Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayı Yakup Taş ve beraberindeki heyetlin bir sonraki durağı ise Belediye Fen İşleri Müdürlüğü oldu. Yeniden Refah Partisi’nin neden mecliste olması gerektiğini anlatan Taş, seçimlerde destek istedi.

Diğer adaylardan Ferhatt Yeğen, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederken, Yasin Güler ise Alaca’ya bağlı Sarısüleyman köyünü ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi’nin bir diğer adayı Ömer Karslı da Osmancık Caddesi esnafını ziyaret etti. Milli görüşün neden mecliste olması gerektiğinden bahseden Ömer Karslı, milletvekili seçimlerinde destek istedi. (Haber Merkezi)