Çorum Belediyesi, ‘Ulaşılabilir Şehir’ vizyonu doğrultusunda yeni ve ferah yollar oluşturmaya devam ediyor. Kamu yararını gözeterek kamulaştırma ve yıkım çalışmaları yapan Çorum Belediyesi, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’nin devamı olan Kahraman Çavuş Caddesi’ni de genişletiyor. Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi ile Kahraman Çavuş Caddesi’nin buluştuğu bölgede yer alan ve yol ortasında kalan 4 katlı binanın kamulaştırma işleminin ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehirde ulaşımı kolaylaştırmak, trafik sorununa çözüm bulmak için bir yandan yeni yollar açarken diğer yandan mevcut yolları genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

Başkan Aşgın, 840 metre uzunluğundaki Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’ni, 403 metrelik Kahraman Çavuş Caddesi ile buluşturduktan sonra Ulu Mezarlık’tan Çiftlik Mezarlığı’na kadar uzanan 20 metre genişliğinde bir bulvar oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.