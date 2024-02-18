Yol kenarında yuva yapan kızıl tilki, acıktığında karnını doyurmak için yola çıkıyor. Vatandaşların verdiği yiyeceklerle karnını doyuran tilki yeniden yuvasına dönüyor.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde karayolunun hemen kenarında yuva yapan kızıl tilki, karnını doyurmak için sık sık karayoluna çıkıyor. Karayolunu kullanan vatandaşlar tarafından yiyecek verilen tilki, yeniden yuvasına dönüyor.

Pülümür ilçe merkezinde yaşayan kimi vatandaşlar, tilkiyi beslemek için yuvasının bulunduğu alana yiyecek bırakırken, tilkinin bol bol fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmiyor.

Editör: İHA AJANS