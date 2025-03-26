TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranının yüzde 39,05 iken, bağımsız araştırma kuruluşları DİSK-AR ve ENAG’ın bu oranı sırasıyla yüzde 53,8 ve yüzde 79,51 olarak hesapladığını belirten Aydın, “TÜİK yıllık enflasyonu düşürmeye devam ederken, Türkiye, OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda birinci sırada yer alıyor. Gıda enflasyonunun en fazla etkilediği kesimler ise işçiler, emekliler ve düşük gelirli aileler” dedi.

Milyonlarca emekli ve hak sahibinin düşük maaşlarla geçinmeye çalıştığını kaydeden Aydın, “Bu ülkede emekliler, bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılıyor. Emekliler Yılı ilan edenler, bizleri sefalete sürüklediler. Bu yıl da çocuklarımızın, torunlarımızın yaşamlarını daha da zorlaştırmak için çaba harcıyorlar” ifadelerini kullandı.

“BAYRAM İKRAMİYESİ EMEKLİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMİYOR”

Yaklaşan bayram öncesi, emekli maaşlarının birçoğunun, enflasyon karşısında eridiğini vurgulayan Aydın, 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62’si olan bayram ikramiyelerinin, bugün asgari ücretin sadece yüzde 18’ine düştüğünü belirterek, “Emekli maaşlarımızın her ay eridiği bir dönemde, bayram ikramiyeleri bizim için yeterli olmuyor. Faturalarımızı ödeyemiyor, borçlarımızı rahatlatamıyoruz, bayramı sevdiklerimizle huzurlu geçiremiyoruz” dedi.

Emeklilerin bayramlarda biraz olsun rahatlayabilmesi için bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyleyen Aydın, “Bizler yıllarca alın teri dökerek bu ülkeye katkı sağladık. Artık emekli olmanın, huzur içinde yaşam hakkımız olduğu söylenemez. Bayramlarda huzurlu sofralar kurmak, torunlarımızla birlikte kutlamak hakkımızdır. Ancak iktidarın, emeklilerin refahını görmezden gelerek, sadece kendi zenginliğini artırma çabası içinde olduğu bir gerçek” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ