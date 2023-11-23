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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun (TÖSSFED) 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Atletizm Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Çorumlu iki sporcu üçüncülük madalyası kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu Atletizm Pisti’nde düzenlenen Türkiye Şampiyonasına, 38 il, 122 kulüpten 173 sporcu, 130 idareci ve antrenörler olmak üzere toplam 303 kişilik katılımla gerçekleştirildi.

Çorum’u temsil eden Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü sporcuları ilk kez bir Türkiye şampiyonasında mücadele ettiler. Çorumlu sporcular buna rağmen başarıl bir performans gösterirken, Ahmet Baki Yılmaz 100 metre otizm erkeklerde, Pınar Kurt ise 200 metre otizm kızlarda Türkiye üçüncülüğünü elde ettiler.