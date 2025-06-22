Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin’in kızı Av. Elif Engin Çorum Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesinde düzenlenen törenle evlenirken, yılın düğününe ilişkin detaylar da belli oldu.

10 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşen düğüne yurtiçi ve yurtdışından 3 binin üzerinde davetli katıldı.

YURT İÇİ VE DIŞINDAN 3 BİN DAVETLİ

Yapılan açıklamaya göre; 21 Haziran 2025 tarihinde Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesinde kıyılan nikahın şahitliklerini arasında eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcıları Nevzat Şatıroğlu, Abdullah Tancan, AK Parti Çorum Milletvekili Av.Yusuf Ahlatcı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan, Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Tura Turagay, eski Devlet Bakanı Mehmet Ceylan, Vali-Mülkiye Baş Müfettişi Doç. Dr. Zülküf Dağlı, Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, Av. Aydoğan Semizer, eski Merkez Bankası Başkanı-Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Uysal, BDDK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aksu, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, ünlü teknik direktör Fatih Terim, Levent Kızıl, Umut Güner, Hakan Ertaç, Erdem Tınarlıoğlu, Osman Gökçek, Ali Aslan ve Acun Ilıcalı yaptı.

ÇORUM MUTFAĞINDAN İKRAMLAR

Amasya Merzifon Havalimanına yurtdışı ve yurtiçinden 23 özel jet ve 2 charter uçakla gelen seçkin davetlilere sanatçı Sibel Can iki saat boyunca unutulmaz bir konser verdi. Gecenin sonunda pop müziğin yükselen yıldızı Edis sahne aldı. Revna Demirören, Selim Kosif, Mert-İdil Fırat, Ezgi Mola-Musfafa Aksakallı, Bensu Soral-Hakan Baş ve Burak Özçivit olmak üzere iş, sanat, spor ve cemiyet hayatı ile 81 ilde faaliyet gösteren kuyumculardan katılan davetlilere menü olarak seçilmiş modern Türk tadımlıkları, Çorum usulü kıymalı su böreği, marine edilerek ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik ile geleneksel cevizli Çorum baklavası ikram edildi. Ayrıca, açık alanda kurulan standlarda, misafirler patlamış mısır, mesir macunu, elma şekeri, pamuk şekeri, dondurma, haşlanmış süt mısırı ve Osmanlı şerbeti tatma fırsatı buldular.

HEDİYE ZEYTİN FİDANLARI

Gecenin sonunda tüm davetlilere özel olarak hazırlanmış “binlerce yıl yaşayıp barışı, bereketi ve umudu simgeleyen bu zeytin fidanı, sevgimizin kök salan hatırası olsun” mesajı taşıyan zeytin fidanları armağan edildi.

BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREV YAPTI

Düğünün kusursuz geçmesi için, bini aşkın personel görev yaparken alanda olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Tam teşekküllü ambulans ve sağlık personeli hazır bulundu. Tüm davetliler etkinlik alanına, 2 bin araç kapasiteli kurulan akıllı otoparklarda görev yapan 80 kişilik profesyonel ekiplerle taşındı. Alanda 30 buggy, 70 binek araç ve 40 midibus ring yaptı.

DAVETLİLER TARİH TURU YAPTI

Çorum dışından gelen misafirler 18 farklı otel ve konaklama merkezinde kaldı. Düğün öncesi ve sonrası misafirler başta Çorum Hattuşa Antik Kenti, Alaca Höyük Milli Parkı, Boğaz Kale Müzesi, İncesu Kanyonu ile Amasya’da bulunan Kral Kaya Mezarları ile tarihi yerleri görme fırsatı buldular.