Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde geniş kapsamlı uygulama yaptı. Denetimlerde okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binalar titizlikle kontrol edildi.

Uygulama kapsamında çok sayıda vatandaşın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirilirken, öğrencilerin taşınmasında kullanılan servis araçları da detaylı şekilde denetlendi. Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen araçlara gerekli cezai işlemler uygulandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir geleceğe adım atması için denetimlerimiz aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi