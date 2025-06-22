Alınan bilgiye göre yürürken kalp krizi geçiren ve görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cemal Ünal, buradaki ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ünal hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybetti.

Vefatıyla ailesi ve yakın çevresini yasa boğan Cemal Ünal’ın cenazesi Cumartesi günü saat 16.00’da Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şubesi Cemevi’nden alınarak memleketi Göpsen (Yaylacık) köyünde defnedildi.

1948 doğumlu, Hatayı Ünal’ın eşi, Yasemin Coşkun, Nesrin Ünal, Yasin Ünal ve Ersin Ünal’ın babaları, ÇORUM HABER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Niyazi Özmercan’ın köylüsü ve arkadaşı olan Ünal’ın cenazesine Cenazeye CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ve merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi