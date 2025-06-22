KOAH hastalığı nedeniyle entübe edilerek yoğun bakıma alınan Cihan Olur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayata veda etti.

Bir süredir solunum sıkıntısı yaşayan Cihan Olur, geçtiğimiz hafta Cuma günü Çorum'daki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Cihan Olur, entübe edilmişti. Cihan Olur'un tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi dün Hıdırlık Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, oda başkanları ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi