AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ı ‘vasat’ olarak değerlendiren İYİ Parti İl Başkanı Yıldız “Hayatım boyunca gördüğüm en vasat il başkanı Sayın Alar’dır” dedi.

AK Parti İl Başkanı Alar’ın Çorum’un sorunlarını çözemediğini ve kenti sadece girişte yer alan tabelasından ibaret sandığını anlatan Yıldız yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Aşgın’a da yüklenerek, son dönemde yaşanan pazarcı olayları ve çürük binalarla ilgili de önemli mesajlar verdi.

“PAZARCILAR OLAYINI İMAMOĞLU

DAVASINA BAĞLAMAK CAHİLLİK”

İl Başkanı Yıldız, Çorum’da yaşanan pazarcılar olayına da değindi.

Pazarcılar arasında yaşanan gerginliğin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına bağlanmasını, “cahillik ve işe yaramazlık” olarak nitelendiren Yıldız: “Pazarcılar olayından Ekrem İmamoğlu davası çıkarmak, Çorum’un gerçek meseleleriyle ilgilenmektense, sadece gündem değiştirmekten başka bir şey değildir” dedi.

AŞGIN’A YÜKLENİLDİ

Belediye Başkanı Aşgın’a da eleştirilerde bulunan Yıldız, Başkan’a seslenerek, “Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın, beni çok iyi bilir. Biraz dik konuşsam da eğriye eğri, doğruya doğru diyeceğimi çok iyi bilir. Ancak sormazlar mı adama, sen gelene kadar pazara 6 yıldır senin personelin rüşvet mi yiyordu sesi çıkmıyordu. Belediye mekanizması sorunlu muydu?. 6 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptınız, bu domates biber olayı ilk defa mı yaşanıyor?” dedi.

Erkan Yıldız, Başkan Aşgın’ın Zabıta Müdürünün yetersizliğine ve pazara gelmeden önce esnafın durumunun fark edilmemiş olmasına dikkat çekti. “Sen pazara gelmeseydin ne olacaktı? Koskoca bir pazar camiasını sahtekar ilan ettin, Çorum halkını karşı karşıya getirdin” diyen Yıldız, pazarcı esnafına yapılan haksızlığı gündeme taşıdı.

“ÇÜRÜK DOMATESİ BIRAK,

ÇÜRÜK BİNALARA BAK”

İYİ Parti İL Başkanı Yıldız, son olarak, pazardaki çürük domates sorununu gündeme getirenleri eleştirerek, Çorum’daki çürük binalara da dikkat çekti. “Çürük domatesi yemeyiz, peki ya çürük binalarda yaşayan 3000 kişi ne olacak?” diyen Erkan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’a, “Çürük domatesi bırak, çürük binalar şimdi ne olacak? Bir de buna cevap ver” diyerek sorularına yanıt istedi.

ODA BAŞKANI’NA ELEŞTİRİ

Erkan Yıldız, Çorum Pazarcılar Odası Başkanı’nı da eleştirdi. Pazarcı camiasının bir açıklama yapmamasını, şehri ve esnafı zan altında bırakmak olarak değerlendirdi. “Pazarcılar Odası Başkanı neden çıkıp açıklama yapmıyor? Koskoca camiayı zan altında bırakıyorsunuz” diyerek, esnafın sorunlarının daha fazla göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ