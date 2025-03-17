Çorum’un unutulmaz müzik öğretmenleri Yeter Sadi Döner çifti, bugün saat 15.00’te İstanbul’da yayın yapan Yön Radyo’nun konuğu olacak.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç’ın sahibi olduğu, İstanbul’un köklü radyolarından Yön Radyo, Sadi Döner’in eserlerini dinleyicilerine tanıtacak. Sadi Döner’in sazına, eşi Yetek Ayık Döner sözüyle eşlik edecek.

Yeter ve Sadi Döner, yarın Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılının kutlanacak olması nedeniyle, “Çanakkale Soylu Savaş” isimli eserlerini de seslendirecekler.