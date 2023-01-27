YRP Çorum İl Başkanlığı Sözcüsü Av. Muhammed Emin Zorlu, İsveç’te meydana gelen ve İslam alemini hedef alan eylemi lanetlediklerini vurgulayarak; “İslam’a yönelik menfi eylemlere karşı Batı’nın iki yüzlü özgürlük anlayışını ve bu anlayışı tasvip eden tüm barbar hareketleri kınıyoruz. İnancımız ve kutsal değerleri hedef alan her türlü eylemin, kimden ve nereden geldiğine bakmaksızın karşısındayız” dedi.

Zorlu, İslam ile birlikte müşerref kılınmış bulunan insanın hayatına ışık tutan, onun yolunu aydınlatan ve Allah’ın son buyruklarını içeren mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik menfur eylemi telin için bugün (27 Ocak 2023) saat 14.00’de Çorum Saat Kulesi’nde yapılacak eyleme tüm Çorumluları davet ederek; “Batı’nın medeniyet yaftası ile her türlü barbar hareketi desteklediği sistemin; Milli Görüş Hareketi olarak karşısında durmayı tarihi yükümlülük olarak görmekteyiz. Mazlum coğrafyalara, mezalim gölgesi ile karanlık taşıyan bu hastalıklı anlayış ile mücadelemizi galip gelene kadar sürdürmek halkımıza, milletimize ve tüm dünyaya karşı en büyük sorumluluğumuzdur” görüşüne yer verdi.

(Uğur GÖRKEM)

