İHALE İPTAL İLANI

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası

:

2025/333606

1- İdarenin

a) Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok 19040 Merkez/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3643191919 - 3642244607

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

06.03.2025 - 5319

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

Yerel Gazete - 06.03.2025

3- İhale İptal Tarihi

:

18.03.2025

4- İptal nedeni veya nedenleri

Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle

İHALE YETKİLİSİ

18.03.2025

Yunus Emre BÖLÜKBAŞ

Fen İşleri Müdür V.

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