İHALE İPTAL İLANI
YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
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İhale Kayıt Numarası
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:
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2025/333606
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1- İdarenin
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a) Adresi
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:
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Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok 19040 Merkez/ÇORUM
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b) Telefon ve faks numarası
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:
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3643191919 - 3642244607
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c) Elektronik posta adresi
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:
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2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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06.03.2025 - 5319
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b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
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Yerel Gazete - 06.03.2025
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3- İhale İptal Tarihi
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18.03.2025
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4- İptal nedeni veya nedenleri
Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle
İHALE YETKİLİSİ
18.03.2025
Yunus Emre BÖLÜKBAŞ
Fen İşleri Müdür V.