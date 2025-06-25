Hüseyin Öztürk, Çorum Belediyesi’nin çıkardığı Şehir Defteri’ni “el emeği, göz nuru” bir yayın olarak nitelendirdi ve dergide yer alan yazıların samimiyetle kaleme alındığını vurguladı.

Öztürk yazısında “Çorum Belediyesinin dergisi, muhteva itibariyle insanın duygularını kucaklıyor. Anadolu’da bir eve misafir olmuşsunuz da ev sahibiniz size ikramlarda bulunuyor gibi” ifadelerine yer verdi.

Yazısında geçtiğimiz yıl Çorum’a yaptığı ziyaretten de söz eden Öztürk, şehri her yönüyle beğendiğini ve özellikle temizlik açısından öne çıktığını belirtti.

Ayrıca kamuoyunda zaman zaman yanlış yorumlanan “Senin yaptığını Çorumlu yapmaz” ifadesine de açıklık getiren Yeni Akit Gazetesi Yazarı Hüseyin Öztürk, bu sözün aslında tam tersi bir anlam taşıdığını, Çorum halkının Osmanlı döneminde Çerkes muhacirlere yaptığı yardım ve misafirperverliğin takdirle karşılandığını hatırlattı. Dönemin padişahı Sultan Abdülaziz’in bu davranış karşısında “Sizin yapamadığınızı Çorumlular yaptı” dediğini ve bu sözün zaman içinde tahrif edilerek yanlış biçimde yayıldığını aktardı.

Öztürk, bu tür yerel yayınların samimiyetle sahiplenildiğinde anlam kazandığını ifade ederek, “Sahiplenilmiş şehir dergileri okunur, üzerinde durulur, anlatılır. Tarihi ve kültürü anlatmanın dışında farklı amaçlarla çıkarılan dergiler samimi değildir. Bunlar samimi” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi