Sungurlu İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, "3 Temmuz itibariyle camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik 11 Ağustos'a kadar devam edecek olan yaz Kur'an kursları başladı" denildi.

Kursları ziyaret eden ilçe Şube Müdürü ve Müftü vekili Hidayet Türkel, "İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak eğitim ve öğretimin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Yaz aylarında camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda düzenlenen kurslarda yavrularımız için bir fırsattır. Yaz Kur'an kurslarımızdaki amacımız da yavrularımızın dini, milli ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak vatanına milletine faydalı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak. Yaz kurslarımızın insanımızda ayrı bir yeri ve değeri var. Bir çok insan ibadetlerini çocukluğunda gitmiş olduğu yaz kurslarında öğrendikleriyle yerine getiriyor. Bunun bilincinde olan anne babalar olarak yaz aylarını en güzel şekilde değerlendirmek için çocuklarımızı camilerimize ve Kur'an kurslarımıza gönderelim" dedi.