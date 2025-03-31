Alınan bilgiye göre bayramın 1. günü sabaha karşı Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta bulunan ikamette çıkan yangında Doğan Çördük, yanarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan inceleme sonrası olayın cinayet olduğu anlaşıldı.

Yapılan çalışmada A.Ç.(33) ve Ş.Ç.(33), cinayet şüphesi ile gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.