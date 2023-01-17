Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye Satış Direktörü Orkan Ozan, Terminal ve Ticari Pazarlama Direktörü Fatih Mehmet Otluoğlu, Kanal Teşvik Kıdemli Müdürü Volkan Kadem, Kuzeydoğu Anadolu Bölgeler Müdürü Erkan Çekmez, Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Hüseyin Asiltürk, Kuzey Doğu Anadolu Teknik Bölgeler Müdürü Gökmen Eyüpoğlu, Bölge Satış Yönetici Taner Özdemir Çorum Vodafone Dört Mevsim Şubesine gelerek bayii yetkilisi Aybars Çilingir ile görüşme yaptı.

"ÇORUM'UN KAPSAMA ALANI ELE ALINDI"

Görüşmede Çorum’un Vodafone'daki yeni kapsama alanının genişletilmesi, abone problemleri ve memnuniyeti gibi konular ele alındı.

"BÖLGENİN EN BAŞARILI ABONE MERKEZİYİZ"

Bölgenin en başarılı abone merkezini ziyaret ettiklerini belirten heyet, yaptıkları başarılı çalışmalar sonucunda verdikleri hizmet kalitesi ve şirkete sağladıkları faaliyetlerden dolayı Aybars Çilingir’e ve ekibine teşekkür etti.

Vodafone müşteri memnuniyeti, misyonu ve gelişen teknoloji vizyonundan kopmadan çalışmalarına devam edeceklerine vurgu yapan Çilingir, amaçlarının Çorum halkına en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

"MÜŞTERİLERE EN İYİ HİZMETİ SUNUYORUZ"

Müşterilerini memnun etmek adına en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Çilingir, bunun sonucunda da başarının geldiğini ifade etti.

Heyeti Çorumluya yakışır bir misafirperverlik örneği göstererek ağırladıklarını kaydeden Çilingir, nazik ziyaretleri için heyete ayrıca teşekkür etti. (Haber Merkezi)

