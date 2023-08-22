Başkomutan Mustafa Kemal komutasında 22 gün, 22 gece aralıksız devam eden ve bir milletin bağımsızlık tarihini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Koordinatörü emekli albay Kadim Koç, AA muhabirine zafere uzanan büyük mücadeleyi anlattı.

Kütahya-Eskişehir Savaşının kaybedilmesiyle Yunanlıların milli mücadelenin merkezi olan Ankara sınıra yaklaştığını belirten Koç, binlerce köy ve kasabanın işgal altında kaldığını bildirdi.

Muharebenin ismini Sakarya Nehrinden aldığını aktaran Koç, "Sakarya Nehri 824 kilometre uzunluğunda, Eskişehir Çifteler'den doğup Karasu'ya dökülen büyük bir nehir.

Bu nehrin Ankara sınırları içerisinde geçen bölümünü engel alıyoruz. Önümüzde engel olarak Sakarya Nehri doğduğu için bu savaşa Sakarya Meydan Muharebesi diyoruz." ifadelerini kullandı.