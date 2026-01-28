DOLAR
43,42030
%0.03
EURO
52,08860
%-0.32
STERLİN
59,91710
%-0.29
G.ALTIN
7365,65000
%2.64
BİST100
13.363,00
%196
BITCOIN
88.834,17
%1.11
Çorum
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
9
°
Açık
Koyu
Sistem
Güncel
Resmi İlanlar
İlçeler
Spor
E-gazete
Köşe Yazarları
Video Galeri
Yurt Haberleri
Açık
Koyu
Sistem
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Alaca
Bayat
Boğazkale
Dodurga
İskilip
Kargı
Laçin
Mecitözü
Oğuzlar
Ortaköy
Osmancık
Sungurlu
Uğurludağ
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Youtube
WhatsApp İhbar Hattı
Künye / İletişim
Bize Ulaşın
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
Güncel
Resmi İlanlar
İlçeler
Spor
E-gazete
Köşe Yazarları
Video Galeri
Yurt Haberleri
Video Galeri
Haber Videoları
Çorum’da engelli adam evinde ölü bulundu
NURDAN AKBAŞ
Editör
28.01.2026 - 12:55
Yayınlanma
Paylaş
Linkedin
Pinterest
Telegram
Yazdır
Kopyala
A
-
A
+
Paylaş
Linkedin
Pinterest
Telegram
Yazdır
Kopyala
A
-
A
+
Muhabir:
NURDAN AKBAŞ
Editör Hakkında
NURDAN AKBAŞ
Öne Çıkan Videolar
ÇEVRE YOLU'NDA KAZA: YARALILAR VAR
KOMŞU ŞEHRİ FIRTINA VURDU! MİNARE BÖYLE YIKILDI
Kaputun üzerinde yolculuk yaptılar! O anlar kamerada
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAVAYA UÇTUĞU KAZA KAMERADA
Çorum’da yine aynı kavşak, yine kaza! Tıkla izle
HAREKET HALİNDEKİ KAMYONDAN DÜŞTÜ! O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yorumlar
Gönder
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı
kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Çorum Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Üst
Ana Sayfa
Kategoriler
Güncel
Spor
Resmi İlanlar
Alaca
Bayat
Boğazkale
Dodurga
İskilip
Kargı
Laçin
Mecitözü
Oğuzlar
Ortaköy
Osmancık
Sungurlu
Uğurludağ
Sağlık
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.corumhaber.net
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et