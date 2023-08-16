Tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele edecek olan Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, bu sezon seyircisinin önüne Giresunspor maçında çıkacak. Bu kritik maç öncesi passolig kart başvurusunda yaşanan sorunlarda bugün itibariyle taraftarın canını sıkmaya başladı. Saat Kulesi yanında bulunan Hürriyet Parkı içerisindeki başvuru noktasında yaşanan sıra sorunu sonrası bazı taraftarlar kulüp yönetimine seslendi. Sistemin yavaş çalıştığından şikâyetçi olan taraftarlar, 6-7 saat sıra beklemelerine rağmen bir türlü kart alamadıklarından dolayı dert yandılar. Çorum FK yönetiminin bu konuda kendilerine yardımcı olmadıklarını da ifade eden Kırmızı-Siyahlı taraftarlar, “Buradan yönetime sesleniyoruz. Bu soruna lütfen çözüm bulsunlar. Saatlerdir sıra bekliyoruz sıcağın altında ancak kartımızı alamıyoruz. Koskoca şehirde bir tane kart başvuru noktası var. Bir maça girmek için yaşadığımız sıkıntıya bak. Yönetim buna acilen çözüm bulsun. Aksi halde Çorumsporumuz maçlarını taraftarsız oynamak zorunda kalır” diyerek isyan ettiler.