Ulukavak Mahallesi’nde yer alan Selçuk Caddesi kavşağında araç trafiğinin de artasıyla trafik kazaları kaçınılmaz oldu. Bu kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaşlar Osmancık Caddesi ve Buharaevler’i birbirine bağlayan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bu bölgede trafik ışıkları olmaması nedeniyle sık sık kazaların yaşandığı dile getirdi. Bir vatandaş, “Bu yolda yaşanan kazaların önlenmesi için harekete geçilmeli. Sadece maddi hasarlı kazalar değil zaman zaman yayalara da araç çarpıyor. Bu yol için önlem alınmalı” diyerek yetkililere seslendi.