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Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos'ta göreve başladığında emniyet ve asayişi, huzur ve sükunu temin etmeyi öncelik olarak belirlediklerini söyledi.

Bu kapsamda emniyet ve jandarmanın tüm birimleriyle bu konuya yoğunlaştıklarını belirten Dağlı, "Bugün itibariyle Çorum'daki görevimizde 2 ayı tamamlamış bulunmaktayız. Bu 2 aylık süre zarfında emniyetimizin şehir merkezinde, jandarmamızın ise kırsalda yoğun çaba ve gayretleri sonucu emniyet ve asayiş konusunda güzel sonuçlar elde edilmiştir." diye konuştu.

KAYIP 59 ŞAHIS BULUNDU

Çorum'da son 2 ayda İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 184 şok uygulama ile 75 geniş katılımlı huzur uygulaması yapıldığını dile getiren Dağlı, "46 bin kişinin kimlikleri kontrol edilmiş, çeşitli suçlardan haklarında mahkemelerce yakalama kararı bulunan 197 şahıs yakalanmış ve kayıp olarak aranan 59 şahıs bulunmuştur." şeklinde konuştu.

Çalışmalarda 79 ruhsatsız tabanca, 53 av tüfeği, 26 kuru sıkı tabanca ve 1.580 mermi ele geçirildiğini aktaran Dağlı, aile içi şiddet olaylarında da toplam 561 tedbir kararı uygulandığını vurguladı.

211 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafikte denetlenen 34 bin 500 araçtan 8 bin 500'ünün sürücüsüne idari para cezası uygulandığını anlatan Dağlı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kullanılan 211 aracın da trafikten men edildiğini kaydetti.

Dağlı, 19 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında da 2 kilogram esrar, 3.2 kilogram bonzai, 10 bin sentetik ecza, 120 gram metamfetamin, 2 bin 20 ekstazi, 106 kök Hint keneviri, 78 litre kaçak içki, 13 kilogram kaçak tütün, 36 ton kaçak gübre, 180 bin kaçak doldurulmuş sigara, 30 elektronik sigara ve 1700 cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildiğini vurguladı.

2 DEAŞ ÜYESİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve irtikap suçlarından yapılan işlemler neticesi 19 şüphelinin tutuklandığını aktaran Dağlı, “Tekel Bayilerinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışının yasak olması dolayısıyla denetimlere ağırlık verilmiş, 147 işletme ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince denetlenmiştir. Toplum Destekli Polislik Birimince bin 200 etkinlikte, 17 bin vatandaşımıza KADES ve UYUMA Projeleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenlenmiştir.” ifadesini kullandı.

Dağlı ayrıca, yakalanan 2 DEAŞ üyesinin sınır dışı edildiğini bildirdi.

JANDARMA, OLAYLARIN YÜZDE 97'SİNİ AYDINLATTI

İl Jandarma Komutanlığı'nın da kırsal bölgede meydana gelen 1055 olaydan 1030'unu aydınlattığını, 25 olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Dağlı, jandarmanın olay aydınlatma oranının yüzde 97 olduğunu kaydetti.

Jandarma ekiplerinin kendi bölgelerinde 12 bin 330 devriye görevi yürüttüğünü anlatan Dağlı, "3 huzur ve güven, 2 huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulaması, 23 diğer uygulamalar neticesinde 113 bin 239 şahıs ile 39 bin 491 araç sorgusu yapılmış olup, 92 aranan şahıs ile 14 araç yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

ARAMA KAYDI BULUNAN 234 ŞAHIS YAKALANDI

Dağlı, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde ise hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 234 şahıs ile 16 aracın yakalandığını vurguladı.

Terörle mücadele kapsamında DEAŞ ile PKK, TKP/ML ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi hakkında, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 8 kişi hakkında işlem yapıldığını bildiren Dağlı, operasyonlarda 7 tabanca, 9 av tüfeği ve 238 mermi ele geçirildiğini aktardı. Dağlı, jandarmanın kaçakçılık ve narkotik suçlarla yönelik operasyonlarında da 234 gram kubar esrar, 40 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 299 extacy hap, 177 kök kenevir bitkisi, 1858 sentetik ecza, kubar esrar öğütücüsü, 500 bin kök haşhaş bitkisi, 100 gram bonzai, 17 bin 980 dolu, 199 bin 490 boş makaron, 46 kilogram tütün, 3 bin 140 kilogram nargile tütünü, 6 dedektör, 9 şişe kaçak viski, 167 litre kaçak rakı, 2000 litre kaçak şarap, 60) sikke ve 2 define arama çubuğu ele geçirildiğini kaydetti.

Dağlı ayrıca kentte yakalanan 26 düzensiz göçmenle ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Trafik jandarma ekiplerinin son 2 ayda yürüttüğü denetimlerde kontrol edilen 65 bin 326 sürücüden 907'sine çeşitli kural ihlallerinden dolayı para cezası uygulandığına dikkati çeken Dağlı, 271 aracın da trafikten men edildiğini vurguladı.

Çorum'daki 2 ceza infaz kurumunda 2 bin 879 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu açıklayan Dağlı, bu kişilerin ziyaretçilerinin sorgulanmasıyla arama kaydı bulunan 37 kişinin yakalandığını kaydetti.

Bundan sonraki süreçte suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gideceklerini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti: "Halkımızın can ve mal güvenliğini bozanlara, huzur ve sükûnunu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Çorum'u ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri yapma hedefiyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Cumhuriyet Başsavcılığımız, adli kurumlarımız, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, STK'ler, köy ve mahalle muhtarlarımız ve halkımızla işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz."

Nurdan Akbaş