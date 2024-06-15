2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte Çorum’da 511 okulda 91 bin 369 öğrenci ile 7 bin 547 öğretmen karne sevinci yaşadı. Vali Zülkif Dağlı ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda düzenlenen programda öğrencilere karne dağıtarak iyi tatiller diledi.

Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu Müdürü Mustafa Çınar ve okul öğretmenleri tarafından karşılanan Vali Dağlı ile Başkan Aşgın daha sonra sınıfları birer birer gezerek öğrencilere hem karnelerini hem de hediyelerini dağıttı. Dağlı ve Aşgın, çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre onlarla ve eğitimcilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.



Çorum’da 511 okulda 91 bin 369 öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline girdiğini açıklayan Vali Dağlı, “Bu yıl 21 binin üzerinde öğrencimizde ilkokul, ortaokul ve liselerden mezun oldu. İlkokul birinci sınıfta eğitim gören 6 binin üzerinde öğrencimizde karnesini aldı. Eğitim yılını güzel bir şekilde tamamladık” diye konuştu.

Yaz tatilinde öğrencileri yaz spor okullarına beklediklerini dile getiren Vali Dağlı; “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere Çorum Belediyesi, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaz spor okullarına öğrencilerimizi tamamını bekliyoruz. Spor okullarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerine katkıda bulunacak. Spor faaliyetleri dışında diğer etkinliklerle de tatillerini en iyi şekilde geçirmelerine katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Güzel bir eğitim döneminin geçmesine katkıda bulunan milli eğitim camiasına, öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, Başkan Aşgın, Vali Yardımcısı Kanyılmaz ile Milli Eğitim Müdürü Kodek öğretmenlerle bir süre sohbet ettikten sonra yılın son İstiklal Marşı törenine de katılarak okuldan ayrıldı.