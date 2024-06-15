Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Belediye Meclisi Üyesi Ertuğrul Eren başkanlığında oluşturulan Divan Heyeti'nde Semra Akyüz Akdağ ve Bilal Selman Özünel görev aldı. Yoklamanın ardından divan heyeti; Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti Üyeliği için teklifleri bekledi. Üyelik için herhangi bir teklif gelmemesi üzerine Divan Başkanı Ertuğrul Eren, toplantıyı sona erdirdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Lezmi Çöplü, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Çiftçi Malları Koruma Birliği Meclisi 4081 sayılı kanun gereği; Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ve Ziraat Odası Meclisi üyelerinin katılımıyla toplanıyor. Üyelikler için teklif olmadığı için seçimleri yapılamayan Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği'nde sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği merak ediliyor.

Editör: SELDA FINDIK