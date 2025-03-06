Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Birlik Vakfı Şube Başkanı Akar, vakfın çalışmaları ve gerçekleştirdikleri sosyal projeler hakkında Vali Ali Çalgan'a ayrıntılı bilgi verdi. Osman Akar, vakfın gençlerin eğitimi, sosyal dayanışma ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere birçok alanda aktif olarak çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Osman Akar, gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılamadan dolayı Vali Çalgan'a teşekkür etti.

Vali Ali Çalgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Birlik Vakfı'nın Çorum'da üstlendiği rolün değerli olduğunu vurguladı. Vali Çalgan, özellikle gençlere yönelik yapılan eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Çalgan, Osman Akar ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Birlik Vakfı heyetinin ziyaretinde, Çorum'da sosyal dayanışma, eğitim faaliyetleri ve kültürel çalışmalara yönelik işbirliği imkanları da konuşuldu. Önümüzdeki süreçte Valilik ile vakıf arasında ortak projeler yapılabileceği ifade edildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ