Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, toprağa emek, üretime destek veren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.

14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin, gıdanın, üretimin önemine dikkat çekti.

Uysal, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde, toprağı emanet bilen, geleceği elleriyle yeşerten tüm çiftçilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Sürdürülebilir tarım, sadece bugünü değil yarını da korumaktır. Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, sofralarımıza ulaşan türlü nimetin üretiminde alın teri dökerek, yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir.



Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Milli ekonominin temeli ziraattır.” sözleriyle, tarım sektörünün ülkemiz ekonomisinin temel taşı olduğunu belirtmiştir. İlimizde tarım ve hayvancılığın kalkınması bizim için büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda ilimizde, tarıma ve hayvancılığa yönelik yatırımları destekleyici çalışmalar artarak devam etmelidir” dedi.

Sürekli artan nüfus ve gelişen teknoloji karşısında gıdanın öneminin büyük olduğuna işaret eden Veli Uysal, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, üreticilerin her türlü sorununun çözülmesini, doğal afetlerden doğan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini, sulu tarım imkanlarının artırılmasını, üretimin önünün açılmasını istedi.

Veli Uysal, “Emekleriyle toprağı yoğuran, toprağa hayat veren, sofralarımıza lezzet ve sağlık katan, alın terini eksik etmeyen tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.