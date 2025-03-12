TSO Meclis Üyesi Murat Erdal, son günlerde Çorum gündemine bomba gibi düşen inşaat sektöründe yaşanan usulsüzlük iddialarına dair açıklamada bulundu. Murat Erdal; “Çorum’da inşaat sektöründe yaşanan usulsüzlük iddiaları, kentimizin güvenli yapılaşması ve halkımızın sağlıklı konutlarda yaşaması açısından büyük bir endişe kaynağıdır” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Belediye Meclisi’nde yaptığı açıklamalarda, 6 inşaat mühendisinin 200 projede yönetmeliklere aykırı eksik malzeme kullanıldığı yönünde ciddi iddialar olduğunu belirttiği ve bu sürecin titizlikle takip edileceğini ifade ettiğini hatırlatan TSO Meclis Üyesi Erdal, bu tür usulsüzlüklere karşı sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Murat Erdal yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “İnşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların yasal mevzuata uygun hareket etmesi elzemdir. Kamu güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu durumun titizlikle takip edilmesi, yetkili makamlarla koordineli bir şekilde incelemelerin yapılması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Çorum TSO Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi olarak, sektörde etik ve yasal kurallar çerçevesinde faaliyet gösteren firmaların her zaman yanında olduğumuzu, ancak usulsüzlüklere asla göz yummayacağımızı açıkça ifade ediyorum. Odamızın ilgili üyelerinin de bu konuda gerekli sorumluluğu alarak süreci desteklemelerini bekliyorum.

Şayet odamız üyesi firmalar arasında bu tür usulsüzlüklere karışanlar varsa, yasanın tanıdığı tüm müeyyidelerin eksiksiz olarak odamız tarafından kendilerine uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda “insana en çok yaşamak yaraşır düşüncesi ile, güçlülerin haklı olduğu değil!! haklıların güçlü olduğu” bir Çorum hayalimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çorum’un sağlıklı ve güvenli yapılaşması için atılması gereken her adımın takipçisi olacağım”

Editör: Haber Merkezi