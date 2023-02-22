Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başlayan giyim ve el sanatları branşlarında görevli 25 usta öğretici, uyku tulumu üretimi için yoğun mesai yapıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde üretilen uyku tulumları, Sungurlu Kaymakamlığı yardım tırlarıyla depremden etkilenen illere gönderiliyor.

Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Atasever, AA muhabirine, usta öğreticilerin uyku tulumu dikmek için seferber olduğunu söyledi.

Depremzedeler için ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını belirten Atasever, "Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi olarak depremde zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarından olan uyku tulumu dikimine tüm usta öğreticilerimiz gönüllü olarak devam etmektedir. Sungurlu Kaymakamlığımız himayesinde uyku tulumlarımızı göndermeye devam etmekteyiz." dedi.