30 günlük programla 24 Aralık 2022 tarihinde Çorum’dan yola çıkan kafile, kutsal beldeleri ziyaret ettikten sonra memleketlerine, sevdiklerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Umreciler, peygamberlerin tevhit mücadelesine şahitlik eden kutlu beldelerde, ruhlarını tezkiye, nefislerini terbiye imkânı bulurken, ömür muhasebesini yaparak adeta mahşer ve hesap gününü prova ettiler.

Akşemseddin Camii önünde Müftülük din görevlileri tarafından ilahiler eşliğinde karşılanan umreciler ile yakınları arasında duygusal anlar yaşandı.

(Volkan SINAYUÇ)

