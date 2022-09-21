Siftah parasıyla birlikte esnafa birde yazılı mesaj bırakan Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nda eğitim gören gençler, esnafa bıraktıkları mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Siftah bizden, bereket Allah’tan(C.C) Dik baş, tok karın, mutlu yarın. Çorum Ülkü Ocakları olarak Ahilik Haftası sebebiyle, sabah namazı sonrasında esnaflarımıza siftah parası dağıtarak hayırlı işler, bol kazançlar diledik.

Ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evran'ı rahmetle anıyor, esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum. Cenab-ı Allah tüm esnaflarımıza bereketli ve helalinden bol kazançlar nasip etsin.”

(Volkan SINAYUÇ)

