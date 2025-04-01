Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında yine gönüllere köprü olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Orhan Tosik yaptığı açıklamada; “Gönüldaşlarımızla iftar soframızda helal lokmamızı bölüştük. Hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahiplerimiz ve öğrencilerimiz arasında gönül köprüsü kurarak, veren elin alan eli görmediği bir organizasyonla paylaşmanın, yardımlaşmanın izzet ve erdemini bir kez daha idrak ettik” dedi.

Tosik açıklamasını şöyle sürdürdü: “İftarlarımıza bağışta bulunarak bizlere destek olan, "Kardeşi açken tok yatan bizden değildir" hadis-i şerifi mucibince ihtiyaç sahiplerimize sahip çıkan ülküdaşlarımızdan ve hayırseverlerimizden Allah (C.C.) razı olsun. Bu vesileyle; Tüm Türk-İslam Âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, milletimizin birlik ve beraberliğinin devletimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah (c.c.) ay yıldızlı bayrağımızın altında nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin.”

Ülkü Ocakları’nın son iftarına MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve ülkücü camianın önde gelenleri ile ülkücüler ve öğrenciler katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ