Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 410. Sokak üzerinde meydana gelen kazada İ.Ö.'nün sürücüsü olduğu 58 HK 962 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yaklaşık 5 metre aşağı düşen araç, daha sonra kayalıklarda asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.Ö., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise, aracın bulunduğu yerde inceleme yaptı.

Editör: İHA AJANS