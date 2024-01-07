Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Lig 4.Grup 11.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda lider Uşakspor'un konuğu oldu. Cumartesi günü Huzurkent Altyapı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya ev sahibi Uşakspor etkili başladı. 8.dakikada Enes'in golüyle 1-0 öne geçen Uşakspor, 21.dakikada Halil ile farkı 2'e çıkardı. 30.dakikadan sonra oyuna ortak olan konuk Çorum FK ilk yarının son dakikalarında Adal'ın attığı golle soyunma odasına umutlu girdi. İkinci yarıda yapılan değişikliklerin ardından oyunun kontrolünü eline alan Çorum FK'nın gençleri zaman zaman Uşakspor savunmasını aşmayı başarsa da maçın orta hakemini geçmeyi başaramadı. Takdir haklarını genelde ev sahibi ekipten yana kullanan maçın orta hakemi Çorum FK'nın ataklarını başlamadan bitirdi. Mücadelenin ikinci yarısında başka gol çıkmayınca karşılaşma 2-1 Uşakspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Uşakspor puanını 19'a yükselterek liderliğini devam ettirirken, Ahlatcı Çorum FK ise 15 puanda kaldı.



SAHA: Uşak Huzurkent Altyapı Tesisleri.

HAKEMLER: Hüseyin Sarıkan, Rabia Özen, Sergen Çavuşoğlu.

UŞAKSPOR U19: Mersel, Murat, Emirhan, Eren, Halil, Arda, Eray, Zekeriya, Enes, Tahir Kaan, Mustafa.

YEDEKLER: Bülent, Fatih, Ufuk, Himmet, Enes, Şükrü, Yusuf, Nuri, Alaattin, Arda.

AHLATCI ÇORUM FK U19: Baha, Enes, Yiğit Efe, Yunus Efe, Mert, İsmail Can, Abdullah, M.Taha, Arda, Emirhan, Adal.

YEDEKLER: Çınar, Berşan, Arda, Yusuf, Şemsettin, Ahmet Ensar, Selçuk.

GOLLER: Dk.8 Enes, Dk. 21 Halil (Uşakspor), Dk.44 Adal (Çorum FK)