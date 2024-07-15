Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yetişen, tadı ve kokusu ile kendisine hayran bırakan Akıncılar kavunu, Türk kahvesi ile harmanlandı. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevin’in girişimleri ile üretilen kavunlu Türk kahvesinin seri üretimine başlandı. En kısa zamanda patentini alarak, halkın hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Sevin, “Kavunumuzun özünden kahve yaptırdık. Gelen misafirlerimize, ikram yapıyoruz. Herkes çok beğeniyor. Gerçekten tadı mükemmel” dedi.

“KAVUNUMUZ BİZİM MARKAMIZ”

Türkiye’de Akıncılar kavununu anlatmak istediğini belirten Başkan Sevin, “Kavunumuz bizim yıllardır markamız. Manisa kavunu diyoruz ama biz Akıncılar'a has bir ürünümüz haline getirdik. Kavunumuz gerçekten hem boyuyla hem tadıyla ünlü bir kavun. 25 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz Kavun Festivali’mizde de zaten herkese kavunumuzu tattırıyoruz. Ama biz istiyoruz ki Türkiye'de, dünyada Akıncılar’ın kavununu tanıtalım. Bununla birlikte sadece kavunumuz değil biz şimdi kavunumuzun özünden kahve yaptırdık. Akıncılara özel artık kavunlu kahvemiz var. İnşallah en kısa zamanda patentini alacağız, halkımızın hizmetine sunacağız. Gelen misafirlerimize, belediyemizde ve sosyal tesisimizde ikram yapıyoruz. Halk da memnun, herkes memnun. Gerçekten tadı da mükemmel” ifadelerine yer verdi.

“KAVUN NAM YAPTI”

Akıncılar'da kavunun nam yaptığını söyleyen Sevin, “Biz bu kavunun tadını herkesin tatmasını istiyoruz. İlçemizde toprağın vermiş olduğu lezzetten dolayı gerçekten çok lezzetli bir kavunumuz var. Doğal, organik olarak yetiştiriyoruz. Herhangi bir gübre kullanmıyoruz. Sadece hayvan gübresi ile yetiştirdiğimiz bir ürün. Şu anda yaklaşık 5 bin tona yakın kavun rekoltesi bekliyoruz. Yani Türkiye'de çeşitli kahve türleri var işte. Dibek kahvesi, menengiç kahvesi gibi. Kavun neden olmasın dedik. Denedik seri üretime başladık. Halka da böyle hediyelerimiz olacak. İnşallah bunu da markalaştıracağız. İlçemiz adına güzel bir hale getireceğiz. Tabii ki önümüzdeki günlerde de kavun festivalimiz var. 23-24-25 Ağustos'ta. Buradan tüm Türkiye'ye de ilçemize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS