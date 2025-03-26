Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Haber Sen üyeleri iftarda bir araya geldi.

İftar programında sendika üyeleri, aileleri ve çocukları hoş dakikalar geçirdi.

Türk Haber Sen Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, düzenledikleri iftar yemeğinin bir özelliğinin olduğunu söyledi. Parpucu, yıllar önce PTT'de görev yaparak, emekli olmuş ulu çınarları iftar yemeğinde ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydetti. Parpucu, iftar programını düzenlemelerinde ki gayelerinin birlik ve beraberlik ortamını sürdürmek olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu;

“Türk Haber-Sen olarak geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğine katıldığınız için herkese teşekkür ederim. Bu seneki iftarımızı biraz daha geniş tuttuk. Çünkü PTT bir aile idi bizim çocukluğumuzda şu orta masada gördüğünüz, ihtiyar delikanlılar bizim 30 sene önce emekli olanlarımızdır. Şimdi burada bulunan yaşlı abilerimizin hepsinin çocukları birbirini tanırdı. O zamanlar dostluk vardı, arkadaşlık vardı, birbirimize gelip, gider ailece görüşürdük.

Bu geceki iftar yemeğini düzenlememdeki gayemiz PTT ailesini bir araya getirerek, çocuklarımızın ve bizlerin tanışmasını sağlamaktı. Ben şu anda PTT'den emekli oldum, ama sendikada ki görevim 2026'nın Şubat ayına kadar devam etmektedir. Bu zamana kadar yine birlikte çalışarak sıkıntılarımızı birlikte çözeceğiz. Benden bir isteğiniz olduğu zaman telefonum sizlere 7/24 saat açık olacaktır”

Editör: KEMAL YOLYAPAR