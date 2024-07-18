Çorum eşrafından merhum Arif Özkubat ile merhume Aysel Özkubat’ın oğulları, Kamuran Özdindar’ın kardeşi, Naki Özkubat, Nalan Adsan ve Handan Özkubat’ın ağabeyleri, Yiğit Ali Özkubat, Fulya Kılıçoğlu ve Öyküsu Özkubat’ın babaları, Uzay İnşaat Sahibi Murat Kılıçoğlu’nun kayınpederi olan Turgay Özkubat’ın cenazesi, yarın Akşemseddin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.