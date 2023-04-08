‘ŞİDDETE KARŞI OLACAKSAK DÜRÜST OLACAĞIZ’

Çorum Belediye Meclisi Nisan ayı olağan Toplantısı’nda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Günay’a yapılan saldırıyı değerlendirdi.

Çorum'da, 29 Mart'ta saat 23.30 sıralarında, Valilik yanındaki otoparktaki aracına doğru giden AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ın, 5 kişinin saldırısına uğramasıyla ilgili Belediye Meclisi Toplantısı’nda konuşan Tuncay Yılmaz konuşmasıyla dikkat çekti.

Tuncay Yılmaz, konuşmasında “CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde neredeyse linç edilecekti kimseden çıt yok, Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleniyor çıt yok, hani şiddetin her türlüsüne karşıyız ya, Seyrantepe'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’mıza silahlı saldırı oluyor yine çıt yok. Fakat, Çorum AK Parti İl Başkanı Murat Günay’a saldırı oluyor aman Allah’ım, Ee bizde şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddete karşı olacaksak dürüst olacağız. Bütün şiddeti kınayacağız, sizlerde bizlerin yaptığı gibi sosyal medyada o saldırıları kınamanızı beklerdik“ dedi.

Tuncay Yılmaz, AK Parti İl Başkanına yapılan saldırıya aile içi kavga diyerek “ Gerçi biz aile içi kavganıza çokta fazla karışmak istemeyiz” görüşüne yer verdi.

(Volkan Sınayuç)