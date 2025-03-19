Gerçekleşen ziyarette tüketici haklarının korunması ve yaşanan sorunların çözümü adına yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüketicilerin yaşadığı problemleri gidermek için yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

Tüketicilerin haklarını koruma noktasında etkili denetimlerin yapılmasının önemine dikkat çekerek il genelinde tüketici sorunlarının en aza indirilmesi amacıyla tüm kurumların işbirliği içinde hareket ettiğini belirten Vali Ali Çalgan, tüketici memnuniyetinin sağlanmasının temel hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Vali Çalgan kurum çalışanları ve heyetin haftasını kutlayarak tüm personele görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Editör: NURDAN AKBAŞ