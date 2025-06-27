Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Ömer Kaan Fidan ve Eymen Şimşek, TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye finalinde büyük bir başarıya imza atarak Biyoloji alanında Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Ankara ATO Kongre Merkezi’nde 25–28 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen finallerde, 13 bin 918 proje arasından sıyrılarak Samsun Bölge birinciliğini elde eden ve Türkiye genelinde ilk 180’e girmeyi başaran Çorum BİLSEM öğrencileri ilimizi Türkiye finalinde de başarıyla temsil etti.

TÜBİTAK Yarışması’nda Türkiye ikinciliği kazanan başarılı öğrenciler ile danışman öğretmenleri Dr. Mehmet Fidan, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından makamda kabul edildi.

Ziyarette, Cemil Çağlar öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Bu önemli başarının hem Çorum hem de ülkemiz adına gurur verici olduğunu belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi