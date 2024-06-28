Birleşik Kamu İş'e bağlı sendikaların seçimlerini tamamlamalarının ardından konfederasyona bağlı sendikaların oluşturduğu Temsilciler Kurulu yeni il başkanını seçimle belirledi.

Birleşik Kamu İş İl Temsilciler Kurulu; Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, Eğitim İş Şube Sekreteri Aydın Kalender, Genel Sağlık İş Temsilcilik Başkanı Nail Yıldız, Tüm Yerel Sen Temsilcilik Başkanı Hüseyin Buyruk, Tapu Çevre Yol İş İl Temsilcilk Başkanı Erdem Önal ve Büro İş il Temsilcilik Başkanı Erol Kartal’dan oluştu.

Yapılan seçimli toplantıda, Eğitim İş Şube Başkanı Üreyen Birleşik Kamu İş İl Temsilciliği’ne oybirliği ile seçildi.

Tuba Üreyen yaptığı açıklamada; kamu emekçilerinin en güçlü mevzisi olan Birleşik Kamu İş'in İl temsilciliğine seçilmesinden dolayı tüm sendika yönetimlerine teşekkür ederken, hem Çorum'da hem de Türkiye'de hedeflerinin yetkiyi almak olduğunu açıkladı.

Editör: Haber Merkezi