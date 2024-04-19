Uğur’u evlatlık veren Hüseyin Dere yayına bağlanarak, “Uğur’un annesinin adı Burçin” dedi. Gerçekleri tek tek anlattı. Yayına ihbar yağdı. Bir ihbarcı, “Uğur’un annesi Burçin öldü” dedi. Uğur gözyaşlarına boğuldu. Ancak gerçekler farklıydı.

Esra Erol büyük gizemin peşini bırakmadı. Adım adım ipuçlarını izledi. 26 yıllık yılan hikayesine dönen sırrı çözdü! 26 yıllık mucize gerçek oldu! Esra Erol, Uğur’u geçmişine kavuşturdu. Uğur’un “öldü” denilen annesinin aslında teyzesi olduğu ortaya çıktı. “Hiç değilse annemin mezarını göreyim” diyen Uğur’un annesi ise hayattaydı.

Esra Erol, annesini ölen teyzesi zanneden Uğur’u gerçek annesi Banu’ya kavuşturdu. Stüdyoda mutluluk gözyaşları sel oldu. Banu hayat hikayesini anlattı, Türkiye şoke oldu…

Evlatlarından zorla koparılan Banu “İlk çocuğumu da bulmak istiyorum.” dedi…

Esra Erol mucizelere mucize ekledi! Uğur’un kardeşini ve kuzenini de buldu!

Editör: HABER MERKEZİ