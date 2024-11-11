T.C.
ÇORUM
İCRA DAİRESİ
2024/10994 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10994 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti: 750.000,00
Adedi : 1
Cinsi: Taşıt
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 19BR424 Plakalı, 2020 Model , VOLKSWAGEN CRAFTER COMFORTLINEMarka , DAU123656 Motor No'lu , WV1ZZZSYZL9036318 Şasi No' Araç cinsi : KAMYONET/ YÜK NAKLİ Km: 539.000 KM Yakıt cinsi : DİZELSilindir Hacmi: 1968 Güç: 140 HP Renk: BEYAZ Şasi no : WV1ZZZSYZL9036318 Kontak anaht : YOKVites Tipi: MANUEL Çekiş Tipi : 4X2 ÖNDEN
Aracın anahtarı mevcut değildir, ön kapılar açıktır. Ön cam birkaç noktadan çatlaktır.Medya ekran bölmesi sökülmüştür. Yerinde yoktur. Sigorta kutusu kapağı yoktur, sigortalarda eksikler mevcuttur.Şoför koltuğu yırtıktır, yapıştırılmıştır. Arka plastik tampon hasarlıdır.Sağ yan kapılar ve çamurlukta göçükler mevcuttur. Tavan sacı ön kısmında dalgalanmalar mevcuttur.Lastikler iyi durumdadır.KDV oranı %20 dir.
"Satışı yapılacak araç Mimarsinan Mah. Erzurum Dede Sk. No:7 Merkez/Çorum adresinde faaliyet gösteren Dalyan Yediemin Otoparkındadır.Aracın bilirkişi vasıtasıyla teknik özelliklerinin tesbiti ve kıymet taktiri işlemleri yapılmış olup, gizli bir ayıbının ve teknik bir kusurunun olup olmadığı bilinmemektedir. "
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:31
08/11/2024
Halide ÖZSARAÇ
İcra Müdür Yardımcısı
124595
(İİK m.114/4)