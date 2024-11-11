T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2024/10994 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10994 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 750.000,00

Adedi : 1

Cinsi: Taşıt

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 19BR424 Plakalı, 2020 Model , VOLKSWAGEN CRAFTER COMFORTLINEMarka , DAU123656 Motor No'lu , WV1ZZZSYZL9036318 Şasi No' Araç cinsi : KAMYONET/ YÜK NAKLİ Km: 539.000 KM Yakıt cinsi : DİZELSilindir Hacmi: 1968 Güç: 140 HP Renk: BEYAZ Şasi no : WV1ZZZSYZL9036318 Kontak anaht : YOKVites Tipi: MANUEL Çekiş Tipi : 4X2 ÖNDEN

Aracın anahtarı mevcut değildir, ön kapılar açıktır. Ön cam birkaç noktadan çatlaktır.Medya ekran bölmesi sökülmüştür. Yerinde yoktur. Sigorta kutusu kapağı yoktur, sigortalarda eksikler mevcuttur.Şoför koltuğu yırtıktır, yapıştırılmıştır. Arka plastik tampon hasarlıdır.Sağ yan kapılar ve çamurlukta göçükler mevcuttur. Tavan sacı ön kısmında dalgalanmalar mevcuttur.Lastikler iyi durumdadır.KDV oranı %20 dir.

"Satışı yapılacak araç Mimarsinan Mah. Erzurum Dede Sk. No:7 Merkez/Çorum adresinde faaliyet gösteren Dalyan Yediemin Otoparkındadır.Aracın bilirkişi vasıtasıyla teknik özelliklerinin tesbiti ve kıymet taktiri işlemleri yapılmış olup, gizli bir ayıbının ve teknik bir kusurunun olup olmadığı bilinmemektedir. "

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:31

08/11/2024

Halide ÖZSARAÇ

İcra Müdür Yardımcısı

124595

(İİK m.114/4)