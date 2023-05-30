AK Parti'den 28. Dönem Çorum Milletvekili seçilen Av. Yusuf Ahlatcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde kaydını yaptırdı. Meclis çalışanları ve ulusal basın organlarına leblebi ikramında bulunan Ahlatcı, ayrıca sosyal medya hesaplarından da sevincini paylaştı.

Ahlatcı, "Bugün, Çorum'umuzu temsilen 28. Dönem Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaydımızı yaptırdık. Hamd olsun! Seçimlerimiz bitti ve şimdi memleketimiz için, tüm vatandaşlarımız için çalışma vakti geldi. Birlik ve beraberlik içinde, 28. Dönemde tüm Çorum'un vekili olarak hizmet edeceğiz. Ankara'da, memleketimiz Çorum'a ve tüm Türkiye'ye hizmet için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Ahlatcı ayrıca, memleketinin layık olduğu tüm hizmetleri yerine getirmek için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını belirtti. "Artık Çorum için şahlanma vakti. Başlayan Türkiye Yüzyılı'nın en değerli ili Çorum ve Çorumlular olacaktır" diyen Ahlatcı, Çorum'un daha da ileriye taşınması ve halkının refahının artması için çalışmalarına başladı.

Yusuf Ahlatcı, Çorum'u en iyi şekilde temsil edeceğini ve Ankara'da Çorum'un sesini güçlü ve etkili bir şekilde duyuracağını ve Türkiye'ye hizmet etmek için var gücüyle çalışacağını da sözlerine ekledi.

Bu arada Ahlatcı'ya TBMM rozetini ise AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay takarken, Av. Ercan Daşdan da bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.