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T.C. SUNGURLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/19 Esas

İlanen Tebligat Yapılacak

DAVALI : ZARİFE ALIMCI - Osman ve Satı kızı, 01/11/1964 doğumlu

Davacılar , ADEM ALIMCI, DAĞISTAN ALIMCI, FİDAN ALIMCI, KIYMET ALIMCI, MERYEM ALIMCI, NEJLA ALIMCI ile Davalılar , DÖNE ALIMCI, GÖKŞEN ALIMCI, MERYEM YAZAR, NERGİZ KALAFATAS, ŞABAN ALIMCI, ZARİFE ALIMCI, ZÜLBİYE YAZAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının dava dilekçesinde özetle; Sungurlu ilçesine bağlı Çadırhöyük köyünde 03/10/2015 tarihinde davalı Osman Alımcı ile davalı Mehmet Özcimbit'in iştiraki ile davacı Necla Alımcı'nın eşi Ramazan Alımcı'nın öldürülmesi nedeniyle maktül Ramazan Alımcı'nın annesi, babası, kardeşleri, eşi ve çocukları tarafından maddi ve manevi tazminat talep edilmiş olmakla;

Mahkememizce, mernis kayıtları üzerinde adreslerinizin tespit edilememesi, son yerleşim yeri adresine çıkartılan yurt dışı tebligatın iade dönmesi, kolluk tarafından yapılan adres araştırmasına olumsuz cevap verilmesi nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle dava dilekçesinin, duruşma gününün, bilirkişi raporunun, ıslah dilekçesinin ve sözlü yargılama ihtarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

03/05/2022 tarihli bilirkişi raporunda " Eşi Necla Alımcı için 415.433,12 TL, oğlu Ali Osman Alımcı için 42.181,11 TL, kızı Birgül Alımcı için 49.653,86 TL, kızı Buket Alımcı için 63.101,33 TL, kızı Buğlem Nisa Alımcı için 143.694,83 TL, babası Dağıstan Alımcı için 60.162,09 TL, annesi Meryem Alımcı için 95.955,46 TL, tazminat tutarı olduğuna" dair rapor sunulmuştur.

Davacı vekili 10/06/2022 tarihli ıslah dilekçesiyle davasını 800.181,80 TL olarak ıslah etmiştir.

Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı ve tüm delillerini sunmanız, cevap vermediğiniz, delillerinizi sunmadığınız takdirde daha sonra ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, delil sunamayacağınız ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız;Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız; hususu ile Durusma Günü: 15/01/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 184. Maddesi gereğince tahkikat aşamasının son bulduğu, yine aynı kanunun 186. Maddesi gereğince sözlü yargılamaya geçileceği belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30, 31.maddeleri gereğince Dava Dilekçesi, duruşma günü, bilirkişi raporu, ıslah dilekçesi ilanı yerine geçerli olmak üzere İLANEN İHTAR ve TEBLİĞ OLUNUR.

