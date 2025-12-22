İLAN

ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/228 Esas

KARAR NO : 2025/566

DAVAL : ERDAL DİLEK

Mahkememizce adınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/228 esas sayılı kararı ile;

1-Davanın KISMEN KABULÜ ile,

a)Dava konusu,Çorum ili Alaca Çelebibağ K. 448 ve 449 sayılı taşınmazlardan feragat etmesi nedeni ile REDDİNE,

b)Davanın diğer parseller yönünden kabulü ile; Çorum ili Alaca Çelebibağ Köyü 140, 142, 176, 177, 184, 185, 288, 745, 746, 748, 749, 575, 576, 11, 12, 799, 494, 525 ve 401 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın TMK.699 maddesi gereğince UMUM ARASINDA AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE karar verilmiş olup Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/11/2025

