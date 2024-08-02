T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2023/10472 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10472 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Körpınar Mevki, 168 Ada 5 Nolu Parselde Kayıtlı, 10.543,22 m² alanında tarlanın tamamı açık artırma ile satılacaktır.

Adresi : Çorum İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, 168 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 10.543,22 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.108.644,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 11:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:44

30/07/2024

Mehmet Semih DEMİRCİ

İcra Müdür Yardımcısı

152741

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.