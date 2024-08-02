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İCRA DAİRESİ
2023/10472 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10472 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
 Özellikleri  : Çorum İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Körpınar Mevki, 168 Ada 5 Nolu Parselde Kayıtlı, 10.543,22 m² alanında tarlanın tamamı açık artırma ile satılacaktır.
 Adresi  : Çorum İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, 168 Ada 5 Parsel 
 Yüzölçümü  : 10.543,22 m2
 İmar Durumu  :Yok   
 Kıymeti  : 2.108.644,00 TL
 KDV Oranı   : %10
 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri 
1.Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:44
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Bitiş Tarih ve Saati         : 18/09/2024 - 11:44
2.Artırma

 Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 11:44
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Bitiş Tarih ve Saati         : 16/10/2024 - 11:44

                                                                                                                                                                      30/07/2024
                                                                                                                                                            Mehmet Semih DEMİRCİ
                                                                                                                                                              İcra Müdür Yardımcısı
                                                                                                                                                                          152741
(İİK m.114 ve m.126)                    
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02070210